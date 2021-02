Biographie

Né en 1945, Ritchie Blackmore est connu comme le guitariste flamboyant et mégalomane de Deep Purple et Rainbow. Assagi et amoureux, il crée Blackmore's Night avec son épouse Candice Night. Tout deux férus de la période de la Renaissance, ils créent avec leur groupe un singulier univers d'inspiration baroque et médiévale. Si leur premier album Shadow of the Moon (1997) ne déclenche que peu de remous, Blackmore's Night est apprécié en Allemagne depuis Ghost of a Rose (2003). En 2008, année du mariage du couple, l'album Secret Voyage continue d'explorer leur univers fantasmatique et poétique. L'aventure se poursuit sur les albums Autumn Sky (2010), Dancer and the Moon (2013) et All Our Yesterdays (2015). En 2017, l'intégralité des albums de la période Blackmore's Night sont réunis dans une compilation baptisée To the Moon and Back - 20 Years and Beyond... © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017