Biographie

Blackpink, stylisé en BLΛƆKPIИK, est un groupe féminin coréen formé en 2016 par YG Entertainment, le deuxième après 2NE1 pour la maison de disques spécialisée dans la K-Pop. Il réunit Kim Ji-soo (alias Jisoo), 21 ans à l’époque, Jennie Kim, 20 ans, Lisa (de son vrai nom Pranpiya Manoban), 19 ans, et Rosé (Roseanne Park Chae-Young pour l’état civil), 19 ans. Le groupe est pensé comme multinational, puisque Jisoo est sud-coréenne, Jennie également, mais elle a passé son enfance en Nouvelle-Zélande, Lisa est thaïlandaise, et Rosé, néo-zélandaise. Intervenue le 1er juin 2016, l’officialisation du groupe est rapidement suivie par les premiers singles, « Boombayah » et « Whistle ». Ces deux titres révèlent une formule musicale hybride entre k-pop, rap et RnB. Les jeunes filles prennent avec « Whistle » la tête des charts en Corée du Sud et font une entrée remarquée au Billboard avec une 40e place. Elles amélioreront même cette dernière performance avec « Kill this Love » (2019) en 24e position, un record pour un groupe de k-pop féminin. Entretemps, Blackpink aura fait tomber d’autres records : le clip de « Ddu-Du Ddu-Du », paru en 2018 en single et sur l’EP Square Up, devient le plus visionné pour un groupe de k-pop sur YouTube et quelques mois plus tard, c’est le groupe lui-même qui devient la formation comptant le plus d’abonnés sur la plateforme. Un premier album, Blackpink in Your Area est publié à destination du marché japonais en décembre 2018. Deux ans plus tard, les Blackpink prennent de l’ampleur sur la scène internationale en participant au titre « Sour Candy » de Lady Gaga et en invitant Selena Gomez sur « Ice Cream », des sorties qui préparent celle de leur premier album studio coréen, The Album, laquelle intervient le 2 octobre 2020. L'opus comprend le titre porte-étendard « How You Like That », dont le clip est visionné plus de 500 millions de fois sur YouTube. © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2020