Biographie

Auteur, compositeur et interprète né à Ada, dans l'Oklahoma (États-Unis), le 18 juin 1976, Blake Shelton s'est révélé l'un des plus grands talents de la country des années 2000. Extrait de son premier album homonyme, le titre « Austin » (2001) reste cinq semaine au sommet du classement. Les albums suivants apportent d'autres succès comme « The Baby » (2002, extrait de The Dreamer), « Some Beach » et « Nobody But Me » (Blake Shelton's Barn & Grill, 2004), puis « Home » (Pure BS, 2007). Cette suite de réussites se poursuit avec les albums Startin' Fires (2008), Red River Blue (2011), Based on a True Story (2013), Bringing Back the Sunshine (2014), If I'm Honest (2016) et Texoma Shore (2017). Artiste néanmoins discret, il devient un personnage public par son statut de juré de l'émission The Voice (2012-2016). Il totalise vingt-quatre numéros un dans le classement country et a été nommé huit fois aux Grammy Awards, sans remporter de récompense. En 2019, Blake Shelton publie son troisième best-of, Fully Loaded : God's Country, qui n'en est pas complètement un, puisqu'il inclut sept hits et cinq nouvelles chansons, dont le fameux « God's Country », numéro un des ventes la même année. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019