Biographie

Bien que le combo rock est sûrement la révélation québécoise de l'année grâce à Coton ouaté, son hit devenu véritable phénomène de société, Bleu Jeans Bleu roule sa bosse depuis des années déjà. Tout d'abord un exutoire humoristico-country pour l'auteur-compositeur-interprète Mathieu Lafontaine (alias Claude Cobra), Bleu Jeans Bleu est non seulement devenu un projet plus sérieux dans sa démarche, mais aussi plus éclaté musicalement. Perfecto, son plus récent disque, en témoigne tout particulièrement avec ses références électro, kitsch, funk et bien d’autres. Bien que souvent comparé aux Trois Accords ou encore aux Frères Goyette, voire à Flight Of The Conchords, Bleu Jeans Bleu est comme un ovni dans le paysage musical québécois et c'est très bien ainsi.