Biographie

Auteur d'un unique album studio, Blind Faith réunit en 1969 deux anciens membres du trio Cream, le guitariste Eric Clapton (né en 1945) et le batteur Ginger Baker (1939-2019), ainsi que le chanteur Steve Winwood (1948, ex-Spencer Davis Group et Traffic) et le bassiste Ric Grech (1946-1990, ex-Family). Qualifié de super-groupe, un titre non usurpé au regard de l'expérience de ses musiciens, Blind Faith effectue ses débuts sur scène le 7 juin 1969 au Hyde Park de Londres devant une foule de cent mille spectateurs. Dans la foulée sort l'album homonyme, classé en tête des hit-parades britannique, américain et canadien malgré une pochette initiale censurée affichant une adolescente dénudée, changée pour le marché américain. Néanmoins, celui-ci contient les morceaux « Presence of the Lord » et « Can't Find My Way Home », qui ont les faveurs du public dans un style relevant du blues rock, tandis que la jam « Do What You Like » s'étend sur quinze minutes. La popularité du groupe n'empêche sa séparation au retour d'une tournée européenne et américaine, moins d'un an après sa formation. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019