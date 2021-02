Biographie

D'abord baptisé, Blink, le groupe de punk nouvelle-école Blink-182 fait ses débuts en 1993 avec un album autoproduit intitulé Fly Swatter. Les trois membres de la formation signent chez Grilled Cheese/Cargo et sortent l'année suivante Cheshire Cat. Leur troisième effort, Dude Ranch leur vaut un auditoire plus large et ils obtiennent un disque de platine en 1998 notamment grâce au morceau "Dammit (Growing up)". Dans la foulée, le groupe signe chez MCA qui produira le plusieurs fois platine Enema of the State au cours de l'été 1999. Les albums Take Off Your Pants and Jacket (2001) et Blink-182 (2003) préfigurent leur annonce de 2005 de faire une pause significative dans leur collaboration. © John Bush & Corey Apar /TiVo