Biographie

Imprégné de post rock, de new wave et d'electro, Bloc Party, c'est avant tout quatre jeunes Britanniques qui ont décidé en 2002 de faire de la musique ensemble : Kele Okereke (chanteur et guitariste), Russel Lissack (guitariste principal), Gordon Moakes (bassiste et parfois chanteur) et Matt Tong (batteur). Après s'être appelé The Angel Range puis Union, le groupe finit par choisir son nom définitif. Bloc Party fait référence aux block parties, fêtes de quartiers américaines ancrées dans la culture populaire lors desquelles quelques musiciens ou un DJ font danser tout un voisinage.En 2004, le quartet enregistre deux EP (Bloc Party et Little Thoughts), qui connaissent un succès rapide et inespéré. Le Royaume-Uni puis l'Europe toute entière se laissent séduire par ce son rock un brin punk qui n'est pas dépourvu de fraîcheur. C'est donc tout naturellement que sort l'album Silent Alarm en 2005, salué par la critique, et dont le single extrait, The Banquet est resté dans les mémoires. Porté par le charismatique Kele Okereke, le groupe s'impose dès ce premier disque. Opus rapidement suivi par un album de remixes signés Automato, Whitey, Mogwai, M83... 2005 est aussi l'année de la participation à un projet caritatif Help ! A Day In The Life, pour lequel le groupe écrit la chanson The Present.Début 2007, le single The Prayer annonce l'album suivant, A Weekend In The City, un succès lui aussi, notamment en France. En est extrait à la fin de l'année le single Flux, à la sonorité nettement plus électro. En 2008, l'activité du groupe se poursuit et l'album Intimacy paraît. Quatre ans après, Bloc Party revient avec Four, héritier nerveux de Silent Alarm.