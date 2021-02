Biographie

Même pour ses fans, Blonde Redhead a longtemps affiché plus qu'une simple ressemblance avec Sonic Youth. Et ce n'est pas un hasard si c'est le batteur de ces derniers, Steve Shelley, qui a produit leur premier album et publié sur son label (Smells Like Records) les deux premiers. Toutefois, Blonde Redhead a su se démarquer avec brio de ses modèles, étant peut-être allé encore plus loin qu'eux dans l'expérimentation. Sous contrat avec le label 4AD depuis l'album à succès Misery Is a Butterfly, le groupe de la Japonaise Kazu Makino enregistre successivement les albums 23 (2007), Penny Sparkle (2010) et Barragán (2014). © ©Copyright Music Story Frédéric Régent 2015