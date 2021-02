Biographie

Bien qu'au départ la presse et le public ne se soient intéressés qu'au physique de la chanteuse Debbie Harry, Blondie est l'un des premiers groupes de la nouvelle vague des années 1970 à expérimenter d'autres styles musicaux. Après des débuts au célèbre club CBGB à New York au cœur des années 70, le groupe connaît un énorme succès commercial en intégrant à leur pop girly des éléments disco, reggae et rap. Après la dissolution du groupe au début des années 80, Harry continue sa carrière en solo et joue dans de nombreux films. Blondie se reforme à la fin des années 1990, pour une tournée et un nouvel album qui ont démontré qu'ils avaient encore beaucoup à donner. © TiVo