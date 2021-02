Biographie

Après avoir évolué avec la formation dance punk Test Icicles le temps d'un album et d'un maxi au coeur des années 2000, l'auteur-compositeur-interprète britannique Devonté Hynes livre deux recueils d'indie pop délicate sous l'alias Lightspeed Champion en 2008 et 2010 avant d'adopter le nom de Blood Orange pour un nouveau chapitre de sa carrière. Mêlant synth funk, indie pop et R&B alternatif, Blood Orange signe chez Domino Records et entame sa discographie en 2011 avec Coastal Grooves, suivi par Cupid Deluxe (2013) et Freetown Sound (2016). Paru en 2018, Negro Swan, son quatrième opus, voit pour la première fois Hynes faire appel à un large panel d'invités, de A$ASP Rocky à Steve Lacy en passant par Georgia Anne Muldrow, constituant en outre son effort le plus remarqué en date. © TiVo