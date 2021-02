Biographie

Le rappeur californien Blueface (né Jonathan Porter à Los Angeles le 20 janvier 1997) se spécialise dans le football américain avant de diverger vers le rap. Il prend le nom de Blueface Bleedem avant de raccourcir son pseudonyme en Blueface. Invité dans un studio par un ami, il se prend au jeu et improvise un rap puis crée ses propres morceaux, dont « Dead Locs », une collaboration avec Laudiano, qu'il poste sur SoundCloud au début de l'année 2018. Deux mixtapes suivent la même année, Two Coccy et Famous Cryp, avant la vidéo de « Respect My Crypn », qui fait l'objet d'un mème sur Twitter. Le titre suivant, « Thotiana », remporte un succès international en se classant n°9 aux États-Unis et n°17 au Royaume-Uni. Après une nouvelle mixtape avec Trendd, We Over Famous (2018), Blueface signe avec le fameux label Cash Money Records et commence l'année 2019 avec le titre « Bleed It ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019