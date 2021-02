Biographie

Blundetto, c'est d' abord un surnom emprunté à l'un des personnages de la série The Sopranos. C'est également Max Guiguet à l'Etat civil, dijonnais d'origine né en janvier 1977 et programmateur de radio Nova. En 2003 il fonde le duo Vista Le Vie avec Gilles Blanchard et publie deux mini-albums puis le LP A Futuristic Family Film en 2005. L'aventure s'arrête là mais Max Guiguet ne délaisse pas pour autant la musique. Il distille ses conseils, notamment pour le cinéma, comme sur le film Un conte de Noël d'Arnaud Desplechin en 2007. Poussé par son ami, Blackjoy, Blundetto naît enfin en 2010 avec le premier album Bad Bad Things publié le 7 juin. Il comprend le morceau « Voices » avec Hindi Zhara qui fait son petit effet sur les ondes. Après un album de remixes, Bad Bad Versions en 2011, Blundetto publie son second album, Warm My Soul, le 6 février 2012. Blundetto sort World Of en avril 2015 avec les participations de Biga Ranx ou Pupajim.