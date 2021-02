Biographie

Au départ, Blur est l'un de ces nombreux groupes britanniques apparus dans le sillage de Stone Roses, exploitant le même filon de pop et de guitares tourbillonnantes pseudo-psychédéliques, le jeu puissant en plus. Après un reloooking complet de son image, Blur devient le groupe le plus populaire du Royaume-Uni. Leaders de la Brit-pop, ils se retrouvent rapidement confinés dans ce mouvement. Puis le groupe se réinvente et reconquiert sa place de groupe art pop à la fin des années 1990, ce qui leur permet de connaître un bref succès aux États-Unis en 1997. L'héritage laissé par le groupe se ressent en Grande-Bretagne, où ils ont contribué à revitaliser le genre guitare pop en remettant au goût du jour les traditions pop du pays. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo