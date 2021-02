Biographie

Le rythme est saccadé… La sensation est tribale… La réverb’ pleure de l’ampli… C’est la transe rock’n’roll ! Celle de Bo Diddley ! Né Otha Ellas Bates, le 30 décembre 1928 à McComb au sud du Mississipi, devenu Ellas McDaniel Diddley puis Bo Diddley, le guitariste était considéré comme l'un des inventeurs du rock’n’roll. Tout simplement ! Un géant ayant influencé d'autres géants comme Elvis, les Yardbirds, les Animals ou les Stones. Une influence qui se répandra même plus tard chez les Doors ou Quicksilver. Ses lunettes noires et son jeu de guitare étaient devenus légendaires dans les années 50 et 60, avec des tubes comme Who Do You Love, Before You Accuse Me et I'm a Man. Bo rêve d’être boxeur, enregistre pour la mythique écurie Chess Records, raconte dans ses chansons d’ahurissantes histoires très souvent portées sur la «chose» et se fabrique des guitares carrées et rectangulaires. Un type à la classe imparable qui pouvait lâcher quelques perles comme « n’écrivez pas avec votre bouche un chèque que vous ne pouvez pas payer avec votre queue » ou « j’ai ouvert la porte à beaucoup de musiciens qui sont rentrés direct dans la pièce en me laissant juste tenir la poignée ». Le Bo s’éteint lundi 2 juin 2008, à Archer au sud de la Floride à 79 ans. © MZ/Qobuz