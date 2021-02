Biographie

Formé en Ecosse autour de Michael Sandison et Marcus Eoin, Boards Of Canada fait partie des quelques groupes cultes de la scène electro. Après une série de travaux pour le label Skam, Boards Of Canada est signé chez Matador, plus coutumier de l'indie-rock, pour lequel le duo enregistre Music Has the Right to Children, premier album paru en 1998. Très remarqué, son influence s'étendra bien au-delà du public electro habituel. Volontiers expérimentale et puisant son inspiration dans plusieurs courants musicaux, du minimalisme au trip-hop, la recette des Boards Of Canada fera de nombreux émules. C'est sur le célèbre label electro Warp qu'il livre ses efforts suivants, Geogaddi (2002), The Campfire Headphase (2005) et le très sombre Tomorrow's Harvest (2013), tous chaleureusement accueillis par la critique et par les fans. © Olivier Duboc /TiVo