Biographie

Regretté auteur-compositeur-interprète rock et folk, Bob Bissonnette s'est distingué par ses chansons aussi humoristiques que rassembleuses en abordant (souvent) notre sport national - le hockey - ainsi que ses subtilités (allant de ses joueurs préférés aux fameuses barbes des séries). Personnage plus grand que nature, le chansonnier a aussi marqué plusieurs mélomanes québécois par son charme et sa bonhomie contagieuse. Rock star autoproclamée (c'était d'ailleurs le titre de son album paru en 2014), Bob Bissonnette l'est officiellement devenue par la suite à en juger par l'engouement des fans pour l'ex-hockeyeur devenu chanteur, faisant écho, par exemple, à Bernard Adamus et à Mononc' Serge.