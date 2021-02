Biographie

Bob Brookmeyer étudie le piano et le trombone à coulisse au Conservatoire de Kansas. Il débute en 1952 sa carrière de musicien professionnel comme pianiste dans des orchestres de variété. Bob Brookmeyer remplace dans le quartet Stan Getz et Chet Baker (1953-1954) et opte, à cette époque, définitivement pour le trombone à pistons. Il collabore de manière épisodique avec Gerry Mulligan (1954-1968) l'initiateur du quartet Sans Piano. Durant ce long séjour chez Gerry Mulligan, Bob Brookmeyer fait une incursion chez Jimmy Givffre (1957-1958). En octobre 1957, Bob Brookmeyer et Gerry Mulligan montent une grande formation pour jouer l'œuvre de Phil Sunkel : « Jazz Concerto Grosso », s'associe avec Clark Terry dans son quintet (1961-1966). Brookmeyer quitte New York en 1968 pour s'installer sur la West Coast à Los Angeles et travaille pour la télévision. Il compose et joue pour la grande formation codirigée par Thad Jones et Mel Lewis successivement en 1965 et en 1986.