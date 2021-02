Biographie

Bob Moses est un groupe canadien de musique électronique, originaire de Vancouver. Ses membres; Jimmy Vallance et Tom Howie se rencontrent à la fac puis s'installent à Brooklyn, New York pour travailler sur leur projet commun en 2012. Fort de leurs expériences respectives dans le domaine de la production, l'écriture et l'ingénierie sonore (ils collaborent avec M.A.N.D.Y. et le DJ Matthew Dekay), tous deux décident de réaliser leurs premiers titres personnels en s'inspirant à la fois de leur goût pour la house et le rock indépendant. Ils publient successivement les EP Hands to Hold (2012), Far from the Tree (2013), First to cry (2014) et enfin leur premier album Days Gone By (2015), qui bénéficie en 2016 d'un réédition sous le titre Days Gone By: Never Enough Edition, agrémentée de titres supplémentaires et autres remixes signés par Joris Voorn et Tale of Us. © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2019