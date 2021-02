Biographie

Tête pensante du groupe américain de rock hardcore Hüsker Dü, Bob Mould (né à Malone dans l'État de New York le 16 octobre 1960) est un homme de l'ombre, mais porteur d'une lumière fortement influente. Après la séparation de son groupe en 1987, le guitariste et chanteur s'investit dans une autre formation baptisée Sugar, puis en solo, en sortant une série d'albums depuis 1989, dont Workbook (1989) et District Line (2008). En 2014 paraît Beauty & Ruin, en hommage à son père récemment décédé. En 2016 suit un douzième album solo intitulé Patch the Sky. En power trio depuis la signature avec le label Merge Records, Bob Mould enregistre ensuite Sunshine Rock (2019). Son autobiographie See a Little Light: The Trail of Rage and Melody, écrite avec le biographe de Nirvana Michael Azerrad, a été publiée en 2011. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2019