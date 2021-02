Biographie

Compositeur, guitariste, claviériste et chanteur américain de rock, Bob Seger (né à Détroit le 6 mai 1945) reste l'exemple type de l'homme de scène capable d'enflammer une audience sous toutes les latitudes. Avec son premier groupe le Bob Seger System, il a développé cette aptitude en sillonnant une décennie durant les salles de concert régionales avant de connaître, au milieu des années 1970, un succès international avec The Silver Bullet Band, grâce à quelques ballades (« We've Got Tonight ») et autres hits imparables (« Old Time Rock & Roll »). Même si c'est sur un mode plus confidentiel, il poursuit une carrière s'étalant sur plus de six décennies, riche de cinquante millions de disques vendus. Après des albums aussi emblématiques que Night Moves et l'enregistrement en public Live Bullet (1976), Stranger in Town (1978), Against the Wind (1980) ou The Distance (1982), Bob Seger traverse les décennies sans faiblir avec les sorties de The Fire Inside (1991) et It's a Mystery (1995) puis, en solo, de Face the Promise (2006), Ride Out (2014) et I Knew You When (2017). © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2017