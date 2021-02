Biographie

Bob Sinclar alias Christophe LeFriant est un DJ et producteur de dance music. On doit au Français plusieurs grands succès internationaux dans la décennie 2000, à l'image du hit Rock This Party. Il dirige Yellow productions, label créé avec Alain Hô en 1993 qui compte dans son catalogue des artistes tels que Dimitri from Paris ou Kid Loco. LeFriant est également à l'origine du projet Africanism, qui a réuni en 2005 plusieurs DJs - David Guetta et Martin Solveig entre autres - autour d'une collaboration avec des musiciens africains.La carrière de celui qui se faisait appeler « Chris the French Kiss » est lancée en 1998 grâce au titre Gym Tonic. La chanson, composée en réalité par Thomas Bangalter, moitié de Daft Punk, sort contre la volonté de ce dernier sur le premier album de Sinclar, Paradise. Le DJ inonde bientôt les clubs du monde entier, qu'il soit derrière les platines ou que l'on passe ses tubes dance pop World, Hold On ou Sounds Of Freedom. En 2005 le single Love Generation est choisi pour être le générique de la Star Academy 5, achevant d'asseoir la notoriété de Bob Sinclar auprès du grand public.