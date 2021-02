Biographie

Le jeune canadien Bobby Bazini est annoncé par de flatteuses rumeurs, comme un nouveau prodige d'une pop rock teintée de soul. Pourvu d'une voix effectivement des plus intéressantes, Bobby Bazini sort d'abord le simple « I Wonder », suivi de l'EP Bobby Bazini, avant de conclure par l'album Better in Time en mars 2010 au Canada. L'Europe doit attendre mai 2010 pour pouvoir se procurer Better in Time. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015