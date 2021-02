Biographie

De son vrai nom Walden Robert Cassotto, Bobby Darin est né dans le quartier du Bronx, à New York, le 14 mai 1936. Interprète versatile, l'enfant d'émigrés italiens s'est aussi bien illustré dans le rock naissant que dans la pop traditionnelle, le swing voire le folk rock. Multi-instrumentiste, c''est pourtant sa voix qui attirera l'attention et séduira les adolescents américains des années 1950, avec des titres entrés dans la légende comme « Splish Splash », « Dream Lover » ou « Multiplication ». Dès la décennie suivante, l'idole du rock'n'roll change de style et adopte un répertoire de crooner, constitué de standards comme ceux de Johnny Mercer, qu'il interprète en 1961 dans l'album Two of a Kind. Star des clubs de Las Vegas, il intègre à ses concerts des chansons engagées et des morceaux de folk comme « If I Were a Carpenter ». Il meurt prématurément lors d'une opération cardiaque le 20 décembre 1973, à l'âge de trente-sept ans.