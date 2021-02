Biographie

Chanteur de rock'n'roll et de rhythm'n'blues, Robert Alan Lewis (né à Indianapolis le 9 février 1925) est connu pour le succès « Tossin' and Turnin' », classé numéro un du Billboard à l'été 1961 et suivi de « One Track Mind ». Pianiste depuis l'âge de six ans, malgré un problème de vision et une enfance pauvre, il grandit dans un orphelinat de Détroit, dont il s'enfuie à quatorze ans. Doté d'une voix puissante, il se produit lors de fêtes et de carnavals, avant d'être engagé dans le Leo Hines Orchestra. Après divers emplois, il signe avec le label Spotlight et enregistre en 1952 le titre « Mumble Blues ». Par la suite, Bobby Lewis s'installe à New York où il chante à l'Apollo de Harlem et frappe à la porte du label indépendant Beltone, où il rencontre le compositeur Ritchie Adams, qui lui propose d'enregistrer « Tossin' and Turnin' ». Sorti à la fin de l'année 1960, le titre s'impose lentement dans le Billboard, où il reste sept semaines en tête des ventes estimées à trois millions d'exemplaires, conduisant le label à sortir un album avec de nouveaux titres, dont « One Track Mind » (classé n° 9). Bobby Lewis ne parvient pas à reproduire ce succès, ni pour le label Beltone, qui disparaît en 1963, ni ABC-Paramount pour lequel il enregistre le titre « Stark Raving Mad ». Retiré depuis 1980 à Newark, dans le New Jersey, le chanteur devenu quasiment aveugle meurt d'une pneumonie le 28 avril 2020, à l'âge de 95 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020