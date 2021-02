Biographie

Chanteur capable d'aborder tous les registres, Bobby McFerrin est un virtuose de l'art vocal, révélé en 1984 avec l'album The Voice. Fils du chanteur d'opéra Robert McFerrin et d'une chanteuse amateur, il naît à Manhattan (New York) le 14 mars 1950 et effectue ses universités en Californie, où il étudie le piano avant de ses produire dans des groupes de reprises et dans une troupe de danse. Après un passage par le groupe Astral Projection, il rencontre le comédien Bill Cosby qui le lance en artiste solo sur la scène du Playboy Jazz Festival en 1980. Signé par le label Elektra, Bobby McFerrin enregistre un premier album homonyme avant de surprendre avec le suivant The Voice, premier album de jazz vocal sans accompagnement musical pour un grand label, dans lequel il réalise des improvisations en public. En 1985, l'album Spontaneous Inventions, avec les participations de Herbie Hancock, de l'acteur Robin Williams et du groupe Manhattan Transfer, voit son morceau-titre récompensé par un premier Grammy Award. Trois ans après, il obtient la reconnaissance du grand public avec la chanson « Don't Worry Be Happy ». extraite de l'album Simple Pleasures, classée numéro un des ventes au Billboard. Après une première collaboration avec Chick Corea sur l'album Play (1990), le chanteur élargit son répertoire au domaine classique. Il s'accompagne du violoncelliste Yo-Yo Ma sur l'album Hush (1991) et du Saint Paul Chamber Orchestra sur le récital Paper Music (1995). De retour au jazz avec des membres du groupe Yellowjackets sur Bang!Zoom (1996), il retrouve ensuite Chick Corea sur l'étonnant The Mozart Sessions (1996). Par la suite, l'interprète récompensé par dix Grammy Awards multiplie les projets ambitieux avec les albums Circlesongs (1997), Beyond Words (2002), VOCAbuLarieS (2010) et renoue avec le gospel sur Spirityouall (2012), auquel se joint son père, le premier chanteur à avoir introduit des negro spirituals dans un récital classique. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020