Biographie

Ackquille Jean Pollard est né en Floride le 1er avril 1994. Sa mère est trinidadienne et son père jamaïcain. Après l'incarcération de son père, il part vivre à Brooklyn (New York) où il a lui aussi quelques ennuis judiciaires. Rappeur depuis l'âge de dix ans, Bobby Shmurda accède à une soudaine notoriété en 2014 avec la chanson « Hot Nigga ». Il est non seulement numéro un rap (et n° 6 au Billboard) avec ce titre, mais le morceau fait l'objet de nombreux freestyles de la part d'autres rappeurs. Bobby Shurda en réalise lui-même différents remixes avec Chris Brown, Busta Rhymes, Mavado ou Junior Reid. Son EP Shmurda She Wrote sort en novembre 2014 aux Etats-Unis. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015