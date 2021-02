Biographie

Bobby Valentino, également connu en tant que Bobby V. pour un souci d'homonymie avec un chanteur britannique, fait partie de la jeune génération des chanteurs R&B aux côtés de Omarion et consorts. Son premier album, Disturbing Tha Peace Presents Bobby Valentino en 2005 se classe no 3 aux Etats-Unis, en 2006 il collabore avec Leslie pour « Accorde-moi » qui se classe no 11 en France. Special Occasion en 2007 rentre directement no 3 au Billboard. The Rebirth sort en février 2009 sous le nom de Bobby V., il se classe no 7 aux Etats-Unis. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015