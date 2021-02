Biographie

« Poète de l'herbette et des jeux de mots laids », Boby Lapointe est l'une de ces figures inclassables de la chanson française et l'un des rares auteurs à pouvoir soumettre à la lecture les paroles de ses chansons, ladite lecture étant même fortement conseillée à quiconque désireux de saisir toutes les subtilités de ses textes regorgeant de calembours, contrepèteries et autres joyeusetés. © ©Copyright Music Story Music Story 2015