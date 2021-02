Biographie

Publié en 2020 et succédant à Bloodlust (2017), Carnivore constitue le septième recueil studio de la formation crossover thrash californienne Body Count, emmenée par le rappeur Ice-T. Confirmant le retour en forme artistique du groupe depuis Manslaughter (2014), ce recueil hausse une nouvelle fois le ton, intégrant une dose d'agressivité metalcore et bénéficiant de featurings signés Riley Gale (Power Trip), Amy Lee (Evanescence) et Jamey Jasta (Hatebreed) au fil de onze nouveaux enregistrements voyant le MC revenir sur deux de ses classiques, "6 'n The Mornin" (1986) et "Colors" (1988), et rendre hommage à Motörhead avec une reprise de l'inoxydable "Ace of Spades" (1980). Porté par le single "Bum-Rush", Carnivore décroche de belles entrées dans les charts occidentaux dont un numéro cinq allemand. © TiVo