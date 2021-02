Biographie

Le duo de Cologne Bodybangers est remarqué en 2007 avec son titre « Famous ». Passé par la case remixes, Bodybangers y gagne de beaux états de service avec Kate Ryan, Discobitch, et surtout Alexandra Stan pour « Mr. Saxobeat ». Début 2011, la collaboration de Bodybangers et Klaas sur « Freak » ne passe pas inaperçue. « One More Time » avec Carlprit et Linda Teodosiu électrise les clubs début 2012. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015