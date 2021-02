Biographie

Batteur de séances du label Tamla Motown devenu pionnier et prince du disco, Hamilton Bohannon a multiplié les talents d'arrangeur, chef d'orchestre, producteur et interprète au cours d'une carrière prolifique. Originaire de Géorgie où il naît le 7 mars 1942 et meurt soixante-dix-huit ans plus tard le 24 avril 2020, le musicien précoce gravit les échelons de la promotion interne de Tamla Motown après être sorti diplômé du collège musical d'Atlanta. Engagé comme batteur de Stevie Wonder de 1965 à 1967, il gagne le poste de directeur musical des productions du label jusqu'en 1975, date à laquelle Motown quitte Détroit pour s'établir à Los Angeles. Entre temps, Hamilton Bohannon, qui a signé en 1972 avec un filiale du label Brunswick nommée Dakar Records, a mis au point une formule musicale axée sur le rythme qui allait faire la fortune des discothèques. Après le titre engagé « South African Man » qui lui procure un premier succès en 1975, il multiplie les hits et les albums à une forte cadence : « Foot Stompin' Music », « Disco Stomp » et « Bohannon's Beat » font le bonheur des pistes de danse avant son plus grand succès, « Let's Start the Dance » (1981), dont il délivre des variations comme les mini-symphonies disco dont Bohannon abreuve ses albums. La série d'enregistrements poursuivie sous son propre label Phase II Records s'interrompt en 1984, pour reprendre cinq ans plus tard avec l'ultime album Here Comes Bohannon. Dans la décennie suivante, les rappeurs se chargent d'échantillonner son rythme diabolique, tandis que les compilations résument sa production à ses moments forts. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020