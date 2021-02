Biographie

Issu de la scène dite du Bâtiment 7 à Évry, dans l'Essonne, le rappeur français Bolémvn apparaît sur la scène musicale à la fin des années 2010 avec les maxis Quel vie (2018) et Salut les terriens (2019), apparaissant notamment sur le "Seven Binks" de Koba LaD, MC dont il est proche, avant de cofonder le label Binks Records avec One-C. En 2020, c'est via cette structure que Bolémvn livre sa première mixtape, Vol 1969, bénéficiant de featurings signés RK, Koba LaD ou encore Maes sur le single "10K" grâce auquel elle décroche la quinzième position des charts hexagonaux. © TiVo