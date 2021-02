Biographie

Camarades d'études depuis le lycée, Jack Steadman (guitare, chant), Suren de Saram (batterie) et le petit-fils du chanteur folk Ewan MacColl et lui-même guitariste Jamie MacColl ambitionnent de terminer leurs études tout en poursuivant leur activité musicale en groupe. En 2005, ils empruntent leur nom à une chaîne de restaurant indien et l'année suivante, accueillent Ed Nash (basse). Le quatuor sorti vainqueur du concours The Road to V organisé par Virgin Mobile ouvre les festivités du V Festival et publie en 2007 son premier EP The Boy I Used to Be, produit par Jim Abbiss. Libérés des études, Bombay Bicycle Club enregistre son premier album d'inspiration post-punk I Had the Blues But I Shook Them Loose (2009) pour le label Island et part en tournée. Le deuxième album Flaws paru en 2010 voit le quatuor se convertir au folk acoustique, se classer dans les dix meilleures ventes du Royaume-Uni et remporter le prix du meilleur nouveau groupe décerné par le magazine New Musical Express. Le titre « How Can You Swallow So Much Sleep » est intégré à la bande originale du film Twilight: Eclipse. Après la sortie d'A Different Kind of Fix (2011), dansant et électronique, Bombay Bicycle Club se produit au concert de clôture des Jeux Olympiques de 2012 à Hyde Park et enregistre dans la foulée l'album So Long, See You Tomorrow (2014). Influencé par des voyages de Steadman en Europe et en Inde, celui-ci se classe au sommet des charts britanniques et du Billboard Heatseekers Chart. En 2016, le groupe annonce faire une pause qui durera trois avant de commencer l'enregistrement du cinquième album Everything Else Has Gone Wrong, paru en 2020. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020