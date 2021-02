Biographie

Trio français formé au début des années 2010 par Arnaud Bonet, Pierre Della Monica et Nicolas Boisseleau, le projet Bon Entendeur se spécialise dans la juxtaposition des genres et des époques, faisant se côtoyer chanson française des années 60 et 70 et extraits sonores d'époque aux saveurs idiosyncratiques sur un canevas house music doux-amer. En 2019, Bon Entendeur livre son premier album sous la forme d'Aller-Retour, porté par sa relecture du classique "La Rua Madureira" de Nino Ferrer ou du quelque peu oublié "Le Temps est bon" d'Isabelle Pierre. © TiVo