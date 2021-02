Biographie

Né Justin DeYarmond Edison Vernon dans le Wisconsin en 1981, l'auteur-compositeur-interprète américain Justin Vernon évolue en groupe sous les noms de Mount Vernon puis DeYarmond Edison avant d'entamer en 2006 une série de productions sous l'alias de Bon Iver, livrant dès 2007 le presque universalement salué For Emma, Forever Ago, petite pépite enregistrée à domicile de folk ultrasensible aux accents americana et aux tonalités livides. Dès lors très convoité et avide de nouvelles expériences, Vernon multiplie les collaborations (Gayngs, Volcano Choir, The Shouting Matches, Big Red Machine, Kanye West) et revient en 2011 avec Bon Iver, Bon Iver, avant de prendre un tournant folktronica plus exigeant sur 22, A Million en 2016. En 2019, Bon Iver revient avec i,i, quatrième opus à la croisée de ses travaux passés. © TiVo