Biographie

Formé en 2000 par le producteur Mike Batt et le promoteur Mel Bush, Bond (également écrit BOND) est un quatuor à cordes féminin anglo-australien. L'idée des deux hommes d'affaire est de mettre sur pied un groupe féminin de crossover classique, capable de fédérer les amateurs de musique classique et d'electro version dance pop. Pour ce faire ils réunissent les talents de Haylie Ecker (premier violon, de Perth, Australie), Eos Chater (second violon, de Cardiff, Pays de Galles), Tania Davis (alto, de Sydney, Australie), et Gay-Yee Westerhoff (violoncelle, de Hull, Angleterre). Dès ses débuts avec Born (2000) le groupe rencontre son public et connaît un succès mondial. Shine (2002) et Classified (2004) suivent avec leur noria de singles dont « Victory » et « Fuego ». En 2007, Haylie Ecker quitte le groupe et est remplacée par l'anglaise Elspeth Hanson. Ce changement n'entame en rien le dynamisme de Bond, chargé en 2009 par la marque automobile Peugeot d'enregistrer une version de la fameuse oeuvre Les 4 Saisons de Vivaldi pour la publicité d'un de ses véhicules. Bond est de nouveau aux avants postes en 2011 avec Play où se retrouvent des versions de « Jay Ho » issu du film Slumdog Millionaire et de « Pump It » de Black Eyed Peas. Après 20 ans d'existence et plus de cinq millions d'albums vendus, Bond sort le EP Collection en décembre 2020. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2020