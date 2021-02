Biographie

Le collectif Bone Thugs-n-Harmony, créé en 1991, fait partie de l'histoire du rap américain, au même titre que 2Pac, Wu-Tang Clan ou Cypress Hill. Réuni autour des faux-frères Bone (Bizzy, Wish, Krayzie, Layzie et Flesh-N-Bone), il est découvert par Eazy-E qui signe le groupe de Cleveland (Ohio) sur son label Ruthless Records. D'entrée, l'album E. 1999 Eternal (1995) impose le style gangsta rap de Bone Thugs-N-Harmony, qui décroche son unique numéro un et un Grammy Award avec « Tha Crossroads », un titre en hommage à leur protecteur décédé. Si les albums suivants entretiennent la notoriété de la « famille Bone », les succès se font plus rares après BTNHResurrection (2000, disque de platine) et Thug World Order (2002, disque d'or classé n°3). Sorti après une pause de quatre années, Thug Stories (2006) sert de parenthèse indépendante avant la collaboration avec Swizz Beatz pour l'album Strength & Loyalty (2007), issu sous son label Full Surface Records. Apparu dans le film-hommage à The Notorious B.I.G., Notorious (2009), Bone Thugs-N-Harmony reprend du service avec les albums Uni5: The World's Enemy (2010) et The Art of War: World Warr III (2013). Quatre ans plus tard, il revient sous le nom raccourci de Bone Thugs pour l'album New Waves, tandis que chaque membre se consacre parallèlement à une carrière en solo. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017