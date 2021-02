Biographie

Bien avant que Milli Vanilli (et plus tard Ashlee Simpson) ne fassent du playback quelque chose de scandaleux et ringard, Boney M. véhiculait une pop-musique productive via un groupe qui comprenait un danseur, un mannequin et deux chanteurs, interprétant les chansons disco originales du producteur allemand Frank Farian. Assemblage mixte d'artistes jamaïcains et antillais, le groupe avait un son enivrant, aux tonalités insulaires, qui enflammait les dancefloors. Leurs chansons -- toutes écrites, produites et parfois même chantées par Farian — ont surfé en tête des charts européens (mais jamais aux États-Unis) plusieurs fois, de la fin des années 70 au milieu des années 80. Le groupe s'est scindé, donnant naissance à plusieurs carrières solo à la fin des années 80, mais leurs best-of continuent à se vendre dans le monde entier. © TiVo