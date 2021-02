Biographie

Ce groupe de pop-rock de Montréal chante en français et compte dans ses rangs des musiciens français, québécois et suisse totalement anglophones. Découvert en 2007, le quintette publie l’année suivante son premier album, De la Nature des Foules, dont les douze pépites n’ont pas tardé à conquérir public et professionnels, qui ont couvert Bonjour Brumaire de distinctions en 2008. Il est vrai qu’avec la richesse mélodique de titres comme « Prunelle », « Brooklyn » ou « Argelès », la nouvelle révélation du label Indica semble promise à un bel avenir. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015