Biographie

Un chanteur, compositeur, et acteur américain fixe la règle du jeu, et ce depuis 1998 : Will Oldham alias Palace Brothers, Palace Songs ou Palace (tout court), et semble avoir porté son dévolu sur l'identité, tout aussi fantaisiste, de Bonnie « Prince » Billy, pour offrir ses oeuvres majeures, nourries de racines folk, et hillbillies. Mais quel que soit le nom figurant sur les pochettes de disques, il est considéré (en particulier en France, où ses disques et prestations scéniques restent unanimement appréciés), comme l'un des créateurs majeurs de la chanson américaine. En février 2013, il sort un album de reprises des Everly Brothers, en compagnie de la chanteuse Dawn McCarthy, intitulé What The Brothers Sang. L'année suivante, en perfectionniste qu'il est, Will Oldham retravaille une partie des chansons de Wolfroy Goes to Town, au cours de Singer's Grave a Sea of Tongues. En 2016, il comble ses fans en rassemblant au sein de l'album Pond Scum le meilleur de ses Peel Sessions, enregistrées sur BBC1. © ©Copyright Music Story Christian Larrède 2017