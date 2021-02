Biographie

Souvent comparée à Rod Stewart pour sa voix éraillée et sa coiffure « en pétard », Bonnie Tyler est apparue sur la scène musicale à la fin des années 70. Elle s'est rendue célèbre - notamment - par deux tubes majeurs : « It's a Heartache » et « Total Eclipse of the Heart », qui demeurent des classiques radiophoniques. Figure populaire du pop rock des années 80, elle connaît alors un grand succès, remportant de nombreuses récompenses (Bravo Otto, Grammy, American Music Awards...). Si les années 90 ont été plus difficiles pour la chanteuse, elle a bénéficié d'un regain de popularité dans les années 2000 en reprenant ses tubes dans une version franco-anglophone, en duo avec avec Kareen Antonn. Alors qu'on croyait la Galloise définitivement vouée au circuit des gloires enterrées, Bonnie Tyler revient en 2013 avec Rocks and Honey qui contient le titre « Believe in Me » avec lequel elle défend les chances du Royaume-Uni lors de l'Eurovision 2013. © ©Copyright Music Story Anne-Claire Duchossoy 2015