Biographie

Né Simon Green à Brighton en 1976, le producteur britannique Bonobo apparaît sur la scène electro du début des années 2000 avec une recette downtempo aux accents nu jazz et un premier opus, Animal Magic (2000), créant une nouvelle niche dénuée de prétention bien qu'éloignée des dancefloors. Dès lors, Green n'a de cesse de faire évoluer sa formule, incorporant instruments physiques et puisant ses sonorités dans un éventail allant de la house au jazz en passant par la folk, la soul ou encore les musiques traditionnelles africaines, asiatiques ou moyen-orientales, de Dial 'M' For Monkey (2003) à Migration (2017). Capable de tenir la scène principale de Coachella ou Glastonbury, Bonobo se prête aussi au jeu du DJ Mix, à l'instar de LateNightTales (2013) ou Fabric Presents Bonobo (2019). © TiVo