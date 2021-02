Biographie

Daniel Russo Garrido, alias Boogat, est un rappeur et producteur canado-mexicain né à Beauport. Depuis 2001, il vit à Montréal, où il a acquis une grande notoriété en début de carrière grâce à son travail de MC pour l’artiste électronique Poirier, avec qui il collabore toujours d’ailleurs. Boogat se dit influencé par MC Solaar et le rap français, mais aussi par une variété de musiques latines comme la cumbia, le reggaeton ou la salsa, qu’il aime incorporer au hip-hop. Trilingue, il a bifurqué vers des textes 100 % espagnols avec El Dorado Sunset (2013), suivi de Neo-Reconquista (2015), deux albums qui lui ont valu prix Félix et Juno. Ayant parcouru plusieurs fois les Amériques et l’Europe en tournée, Boogat continue d’honorer sa réputation de bête de scène.