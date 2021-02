Biographie

Producteurs et remixeurs originaires de Francfort, Walter Merziger et Arno Kammermeier, aka Booka Shade, sont responsables des tubes dance et house issus du label Get Physical. Le duo est aussi l’artisan d’une carrière propre, avec notamment leur album Memento paru en 2004. Booka Shade a aussi été l’auteur d’un volet de la fameuse série electro des DJ Kicks en 2007. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2015