Biographie

En dépit d'une carrière courte, Booker Little s'est imposé comme l'un des trompettistes majeurs de son époque. Né à Memphis le 2 avril 1938, il prend goût au jazz par le biais de ses parents, des musiciens amateurs : un père tromboniste portier d'hôtel et une mère au foyer pianiste à ses heures. Diplômé à la fin de ses études, le jeune musicien doué qui a appris la trompette à douze ans suit des cours au Conservatoire de Chicago de 1956 à 1958 et fréquente Johnny Griffin et le Modern Jazz Quartet. En 1958, il intègre le quintette de Max Roach et participe aux séances de six albums dont le fameux We Insist! (1960). Installé à New York, il vit avec Sonny Rollins et enregistre avec Eric Dolphy : l'album Far Cry (1960) et le compte-rendu des concerts de juin1961 au Five Spot. Cette période le voit également jouer avec Bill Henderson, Frank Strozier, Teddy Charles, Abbey Lincoln et John Coltrane, sur l'album Africa/Brass (1960). En leader, Booker Little ne laisse que quelques albums issus de quatre séances pour United Artists (Booker Little 4 & Max Roach, 1958), Time (Booker Little), Candid (Out Front) et Bethlehem (Booker Little And Friend), d'une grande influence sur le passage du be bop au hard bop. Atteint d'une urémie, il décède à New York le 5 octobre 1961, à seulement 23 ans. Redécouvert vingt ans plus tard, il fait partie des grandes figures encore méconnues du jazz. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019