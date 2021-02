Biographie

Groupe et orchestre studio du mythique label Stax, ce quartette qui représente un véritable melting pot culturel, mêlant musiciens afro-américains élevés au sonorités R&B et au gospel, et musiciens blancs issus des classes défavorisées, amateurs de rockabilly et country, naît officiellement en 1962 et symbolise le « Memphis Sound », ce rythm’n’blues « sudiste » qui illuminera les années 60, porté par des artistes incontournables tels que Otis Redding, Sam & Dave, Rufus et Carla Thomas, The Staple Singers, Wilson Pickett ou encore Isaac Hayes. © ©Copyright Music Story Music Story 2015