Biographie

Ancien animateur de radio et fan de hard rock, Philippe Dhondt devient ensuite producteur. D'abord avec Pleasure Game en 1991 puis le projet Boris en 1991. Non dépourvu de poésie et d'humour, Boris invite la France entière à sa fameuse « Soirée disco », parodie du monde des discothèques qui est numéro un français en mars 1996. L'album Boris est lui aussi un succès avec les deux nouveaux tubes « Miss camping » et « La lettre ». Le papa de Boris revient en 1997 avec Phenomenal Club et l'immense « Il est vraiment Phénoménal ».