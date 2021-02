Biographie

«Virtuosité éblouissante et énergie formidable », c'est ainsi que le Times saluait le premier concert londonien du jeune Boris Berezovsky en 1988, avant même qu'il ne remporte - deux ans plus tard - la médaille d'or du prestigieux Concours Tchaïkovski de Moscou. Celui qui réalisa de nombreux albums avec Vadim Repin chez Erato - éblouissante version des deux Sonates pour violon et piano de Prokofiev - a entrepris avec Mirare une étroite collaboration qui a surtout vu son apogée dans des programmes dédiés à Rachmaninov : les Préludes, et surtout les Concertos, dont il donne des visions très épurées, dans la droite ligne du compositeur à la fin des années 1920.