Boris Christoff/Ana Alexieva/Milen Paounov/Chorus of the National Opera of Sofia/Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire/André Cluytens

Boris Christoff/Ana Alexieva/Milen Paounov/Chorus of the National Opera of Sofia/Orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire/André Cluytens