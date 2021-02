Biographie

Né dans l'ex-Union soviétique en 1984, Boris Giltburg grandit à Tel Aviv, en Israël, où il effectue sa formation de pianiste classique par l'enseignement du pédagogue Ane Vardi, de 1995 à 2007. Après un deuxième prix obtenu au Concours international de piano Paloma O'Shea à Santander en 2002, il remporte le Second prix et le Prix du public au Concours international Arthur Rubinstein à Tel Aviv, en 2011. Le 2 juin 2013, c'est la consécration au prestigieux Concours de la Reine Elisabeth à Bruxelles. Spécialisé dans le répertoire romantique et tout particulièrement dans l'interprétation des oeuvres de Rachmaninov, le pianiste qui se produit à travers le monde enregistre un premier récital pour EMI, puis deux autres volumes chez Orchid Classics avant de signer un contrat à long terme avec Naxos. Après des recueils de pièces de Schumann et de sonates de Beethoven en 2015, il consacre quatre albums à son compositeur fétiche : Etudes-Tableaux Op. 39 & Moments Musicaux (2016), Concertos pour piano n°2 & 3 (2017, 2019) avec le Royal Scottish National Orchestra dirigé par Carlos Miguel Prieto et 24 Préludes (2019). En 2017, sa collaboration avec le Royal Liverpool Philharmonic Orchestra dirigé par Vasily Petrenko est plébiscitée : Piano Concertos No. 1 & 2 ; String Quartets de Chostakovitch se classe n°16 des ventes d'albums classiques au Billboard américain. Après un recueil des Quatuors à cordes n° 81 & 87 de Dvorak avec le Pavel Haas Quartet, il renoue avec l'orchestre de Liverpool et son chef russe dans les Concertos pour piano n° 1 & 2 de Beethoven (2019). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019